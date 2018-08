Umwelt : Waldsperrungen in Mecklenburg-Vorpommern aufgehoben

Nach den Niederschlägen der vergangenen Tage ist die Brandgefahr etwas gesunken und die Forstbehörden haben die Sperrung von Wäldern wieder aufgehoben. Seit dem 28. Juli war in den Landkreisen Mecklenburgische Seenplatte und Ludwigslust-Parchim das Betreten der Waldflächen wegen der extrem hohen Waldbrandgefahr verboten. Dem Agrarministerium zufolge besteht aber weiterhin ein Waldbrandrisiko. Besonders kritisch sei die Lage in Gebieten mit sandigen Böden, vergilbter Bodenvegetation und großen Kiefernbeständen. In Mecklenburg-Vorpommern kam es bisher in diesem Sommer zu 55 Waldbränden, die knapp 30 Hektar Wald erfassten.

von dpa

30. August 2018, 15:39 Uhr

Angesichts der Brände in Brandenburg rief Agrarminister Till Backhaus (SPD) die Waldbesucher zu erhöhter Aufmerksamkeit auf, um Brände zu verhindern oder zumindest frühzeitig zu entdecken.