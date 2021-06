Brände : Waldstück bei Wöbbelin fängt Feuer

Der Brand eines munitionsbelasteten Waldes bei Wöbbelin weckt Erinnerungen an die Waldbrandkatastrophe von Lübtheen vor fast genau zwei Jahren. Forstminister Backhaus verlässt den SPD-Landesparteitag vorzeitig und eilt zum Brandort.

Wöbbelin | Ein 300 mal 300 Meter großes Waldstück zwischen der Autobahn 14 und der Gemeinde Wöbbelin im Landkreis Ludwigslust-Parchim ist in Brand geraten. Das Feuer brach am Freitagabend aus ungeklärter Ursache aus, wie der Sprecher des Landkreises am Samstag mitteilte. Da das Gebiet munitionsbelastet sei, kam die Feuerwehr mit den Löscharbeiten nur schwer vora...

