Golf : Waliser Phillip Price gewinnt Senior Golf Open in Vorbeck

Phillip Price aus Wales hat am Sonntag die sechste Auflage der Golf Senior Open in Vorbeck bei Schwerin gewonnen. Der 50-Jährige kam in der Endabrechnung nach drei Runden auf insgesamt 202 Schläge und verwies Thaworn Wiratchant aus Thailand (203) und Greg Turner aus Neuseeland (204) auf die Plätze. Für Price war dies der erste Sieg auf der European Tour der Golf-Senioren.