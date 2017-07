Brauchtum : Wallensteintage in Stralsund gestartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Höhepunkt dürfte der Festumzug am Freitag werden, bei dem etwa 500 Menschen mit historischen Kostümen durch die Stadt ziehen. Mit einem Pestzug am Freitagabend will die Stadt an die Seuche erinnern, die 1629 in Stralsund wütete. Dem «Schwarzen Tod» fiel damals die Hälfte der Stralsunder Bevölkerung zum Opfer. Zu den Wallensteintagen werden bis Sonntag mehr als 50 000 Besucher erwartet.

Wallenstein wollte 1628 mit der Belagerung Stralsunds die Stadt zur Aufgabe zwingen. «Und wenn die Stadt mit Ketten am Himmel befestigt ist, so werde ich sie dort herunterholen», soll der kaiserliche Feldherr der Legende nach gesagt haben. Am 16. Juli 1628 trafen die gegnerischen schwedischen Truppen nach monatelanger Belagerung ein und zwangen Wallenstein wenige Tage später zum Rückzug. Mit den Wallensteintagen wird die erfolgreiche Stadtverteidigung gefeiert.

20.Jul.2017