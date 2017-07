Brauchtum : Wallensteintage starten in Stralsund

Höhepunkt dürfte der Festumzug am Freitag werden, bei dem etwa 500 Menschen mit historischen Kostümen durch die Stadt ziehen. Mit einem Pestzug am Freitagabend will die Stadt an die Seuche erinnern, die 1629 in Stralsund wütete. Dem «Schwarzen Tod» fiel damals die Hälfte der Stralsunder Bevölkerung zum Opfer. Zu den Wallensteintagen werden bis Sonntag mehr als 50 000 Besucher erwartet.

Programm

von dpa

erstellt am 20.Jul.2017 | 00:03 Uhr