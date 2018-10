Theater : «War Requiem»: Drei-Länder-Projekt mit 250 Mitwirkenden

von dpa

18. Oktober 2018, 15:39 Uhr

100 Jahre nach Ende des ersten Weltkrieges bringen die Theaterhäuser in Vorpommern, im polnischen Stettin und im litauischen Klaipeda Benjamin Brittens «War Requiem» in einer internationalen Theaterkooperation auf die Bühne. Die Aufführung mit zwei Orchestern, vier Chören und drei herausragenden Solisten sei als «universelles Kriegsgedenken» gedacht, sagte der Intendant des Theater Vorpommerns, Dirk Löschner, am Donnerstag. Das Ende des Krieges brachte Litauen und Polen die Unabhängigkeit. Das Werk des glühenden Pazifisten Britten (1913-1976) wurde 1962 in der neugebauten Kathedrale im britischen Coventry uraufgeführt, deren Vorgängerbau durch deutsche Bomben weitgehend zerstört wurde. An den Aufführungen in Greifswald, Stettin, Klaipeda und im Berliner Dom wirken 250 Musiker mit. Premiere ist am 28. Oktober im Greifswalder Dom.