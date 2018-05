Schulen : Warener Grundschüler sind Energiesparmeister in MV

Die Arche Schule Waren ist in einem bundesweiten Schüler-Wettbewerb Energiesparmeister in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Die Jury aus Umwelt- und Klimaschutzexperten lobte, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch vermittelt werden, wie der Schweriner Energieversorger Wemag am Mittwoch mitteilte. So verzichte die Grundschule in der Mecklenburgischen Seenplatte auf Einwegplastik, setze in der Verpflegung auf Regionalität, schule die Kinder im Energiesparen und gehe mit den Schülern regelmäßig auf Exkursionen zu Erzeugern von erneuerbarer Energie. Der Wemag zufolge werden die Kinder zum Beispiel angehalten, ein Papierhandtuch statt vier zu benutzen. Sie haben regionales Obst statt Südfrüchte im Kompott und Energiesparlampen statt Glühbirnen im Einsatz.

von dpa

23. Mai 2018, 11:44 Uhr

Die Landessieger erhalten ein Preisgeld von 2500 Euro. Die Wemag will die Schule durch eine Patenschaft beim Wettstreit um den Bundessieg unterstützen. Welcher der 16 Landessieger den Titel «Energiesparmeister Gold» und zusätzlich 2500 Euro gewinnt, entscheiden Internetnutzer bis zum 6. Juni 2018 per Online-Abstimmung. Der Bundessieger soll am 15. Juni in Berlin bei der Preisverleihung im Bundesumweltministerium bekanntgegeben werden.