Wetter : Warmes Wetter sorgt für erste Probleme bei Bauern

von dpa

24. Mai 2018, 16:35 Uhr

Sonniges und warmes Wetter sorgt für erste Probleme bei Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern. Vor allem in der Uecker-Randow-Region gebe es auf den Feldern bereits Trockenheitsschäden an den Pflanzen, sagte die Sprecherin des Bauernverbandes, Ann-Kristin Hanell. Betroffen seien vor allem Weizen, Gerste und Raps. Durch trockene Böden und kräftige Winde wächst auch erneut die Gefahr von Sandstürmen. Der Deutsche Wetterdienst warnte für Donnerstag und Freitag vor der so genannten Winderosion, die durch östliche Winde hervorgerufen werde. Im ganzen südlichen Landesteil und im äußersten Osten sowie auf Usedom gilt der Forstverwaltung zufolge bereits die zweithöchste Waldbrandwarnstufe, im Rest des Landes die dritthöchste.