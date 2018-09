Segeln : Warnemünder Woche auch 2019 mit attraktivem Regattaprogramm

Das Regattaprogramm für die 82. Auflage der Warnemünder Woche vom 6. bis 14. Juli 2019 nimmt bereits Gestalt an. Zu den Höhepunkten werden die Weltmeisterschaft der J22-Kielboote, die Raceboard Worlds der Surfer und der Laser-Europacup gehören, teilten die Veranstalter am Montag mit. «Wir erwarten zu den Raceboard Worlds viele Teilnehmer aus der ganzen Welt und freuen uns auf spektakuläre Wettfahrten direkt am Strand», sagte Sportdirektor Peter Ramcke.

Rund 50 J22-Kielboote werden bei der WM auf dem traditionsreichen Revier vor der mecklenburgischen Ostseeküste kreuzen. Die J22 gehört nach Veranstalterangaben zu den am meisten verbreiteten internationalen Kielbootklassen.

100 Windsurfer und 250 Laser werden erwartet. Die Laser-Klassenvereinigung hat für 2019 wieder den Euro-Cup nach Warnemünde vergeben. Die Serie gehört zu den größten europaweiten Veranstaltungen für Segler überhaupt. Die ersten Regatten starten bereits im Frühjahr mit Events in Italien, Spanien und Österreich.