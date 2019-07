Feste : Warnemünder Woche: Hunderte Seglern, hunderttausende Gäste

Kein Seebad an der Ostseeküste ist in den kommenden Tagen internationaler, sagen die Veranstalter. Aus über 30 Nationen kommen Segler zu hochkarätigen Wettkämpfen nach Warnemünde. Das prall gefüllte Programm lockt auch viele Gäste in das Seebad.

von dpa

02. Juli 2019, 16:16 Uhr

Rostock macht sich bereit für mehr als eine halbe Million Besucher, die vom kommenden Samstag an zur Warnemünder Woche erwartet werden. Im vergangenen Jahr war die Zahl der Besucher auf 700 000 geschätzt worden. Die 82. Auflage des traditionellen Sommerfestes bietet nach Angaben der Veranstalter zehn Tage lang spannende Segelaction auf dem Wasser. Unter anderem tragen die J/22-Segler und Raceboard-Surfer Weltmeisterschaften vor dem Ostseebad aus. Zudem mache der Laser Europa Cup im Seebad Station. Insgesamt würden mehr als 1400 Segler aus über 30 Nationen erwartet. Die sportlichen Highlights können von den Zuschauern in der «Sport & Beach Arena» am Warnemünder Strand mitverfolgt werden. Die Drachenbootrennen, die im vergangenen Jahr nicht stattfanden, werden wieder aufgenommen.

Die Warnemünder Woche stehe aber auch für ein prall gefülltes und abwechslungsreiches Programm an Land. Traditioneller Auftakt des Sommerfestes der Woche ist der farbenfrohe Festumzug «Niege Ümgang» mit seinen rund 3000 Teilnehmern, den viele Freiwillige und Vereine gestalten. Auf der Bühne am Leuchtturm stehen Konzerte und musikalische Unterhaltung auf dem Programm.

Das Seebad sei durch die Großveranstaltung fast ausgebucht, heißt es von der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde. Nur noch einige wenige Zimmer seien frei.