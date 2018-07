Feste : Warnemünder Woche startet mit «Niegen Ümgang»

Mit dem traditionellen Umzug «Nieger Ümgang» ist am Samstag die 81. Warnemünder Woche gestartet. Rund 2500 Teilnehmer in historischen Kostümen zogen durch das Ostseebad. Tausende Besucher sahen sich den Festumzug mit Blasorchestern, Trachtengruppen, Neptun und Gefolge an. «Die Stimmung ist super, die Sonne scheint, nur der Wind weht etwas heftig», sagte Sprecher Marcus Schlichting. Allerdings musste in diesem Jahr wegen der Baustellen-Situation rund um den Alten Strom das Waschzuber- und Drachenbootrennen abgesagt werden.

von dpa

07. Juli 2018, 13:01 Uhr

Die Wettkampfsegler hatten dagegen nicht so viel Glück. «Auf dem Wasser ist leider zu viel Wind, daher können die Wettbewerbe nicht starten», sagte Schlichting. Er hoffe, dass es am Sonntag losgehen könne. Mehr als 1800 Segler wollen in den kommenden Tagen um Pokale und Titel kämpfen. Mit 142 Meldungen steuere die Weltmeisterschaft der OK-Jollen (Einhandjollen) auf einen Teilnehmerrekord hin. Im international stark besetzten Feld der Einhandsegler seien viele Namen bekannter Olympioniken und ehemaliger Weltmeister zu finden.