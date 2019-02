Rund 28 000 Beschäftigte des Landes sind am Mittwoch zum Warnstreik aufgerufen. Spürbare Einschränkungen werden vor allem an den Schulen erwartet. Denn die rund 10 000 angestellten Lehrer bilden eine der größten Gruppen im öffentlichen Dienst, wie es von den beteiligten Gewerkschaften hieß. In den Grund- und Förderschulen sei eine Betreuung der Kinder gewährleistet, hatte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) angekündigt.

von dpa

27. Februar 2019, 05:47 Uhr

Die Landesangestellten fordern sechs Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 200 Euro zusätzlich. Außerdem sollen die Gehälter von angestellten und verbeamteten Grundschullehrern angeglichen und Sonderpädagogen des Landes mit jenen von Bund und Kommunen finanziell gleichgestellt werden, fordert die GEW. Am Donnerstag soll in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde im Tarifstreit beginnen. Bislang haben die Arbeitgeber kein Angebot vorgelegt.

Um 12.00 Uhr wollen die Streikenden zu einer zentralen Kundgebung in Schwerin zusammenkommen. Vom Treffpunkt nahe des Schlosses wollen sie vor die Staatskanzlei ziehen und damit ihren Forderungen Nachdruck verleihen. Neben den Lehrern sind den Gewerkschaften zufolge unter anderem auch 15 000 Angestellte aus Ministerien, Landesverwaltungen, Universitäten und Straßenbauverwaltungen zum Warnstreik aufgerufen.