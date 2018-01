Tarife : Warnstreik bei Busfahrern geplant

Schüler und Reisende im Umland von Schwerin müssen heute mit Behinderungen im Busverkehr rechnen. Im Tarifstreit mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband hat die Gewerkschaft Verdi die Busfahrer des Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim zu einem Warnstreik aufgerufen. Nach Verdi-Angaben sollen von den 13 Betriebsstätten unter anderem Hagenow, Wittenburg, Lübtheen, Lübz, Crivitz und Sternberg betroffen sein.

von dpa

23. Januar 2018, 00:16 Uhr

Die Arbeitgeber haben laut Gewerkschaft Lohnsteigerungen von 2,2 Prozent zum 1. Januar 2018 angeboten, mindestens jedoch 75 Euro, sowie noch einmal 2,5 Prozent mehr ab dem 1. Januar 2019. Das reichte Verdi nicht, die 180 Euro mehr im Monat verlangt. Die dritte Runde der Verhandlung ist am Mittwoch in Rostock geplant. Am Montag waren bereits Buslinien an der Mecklenburgischen Seenplatte bestreikt worden, weshalb etliche Schüler keinen Unterricht hatten.