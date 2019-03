Ernährung : Warnstreik bei Pizzahersteller in Wittenburg

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat ihre Warnstreiks in der laufenden Tarifrunde der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Mecklenburg-Vorpommerns fortgesetzt. Etwa 90 Mitarbeiter legten am Donnerstagmittag vorübergehend die Arbeit nieder und versammelten sich vor dem Tor eines Pizzaherstellers in Wittenburg (Ludwigslust-Parchim). «Wir wollen, dass die Arbeitgeber ein höheres Angebot vorlegen, um die Einkommensschere zwischen Ost und West endlich zu schließen», sagte der Geschäftsführer der NGG-Mecklenburg-Vorpommern Jörg Dahms.

von dpa

07. März 2019, 13:43 Uhr

Auf Transparenten war zu lesen: «Für bessere Tarife, wir haben es verdient.» Die NGG fordert 7,9 Prozent mehr Lohn für die rund 1900 Beschäftigten der Branche im Nordosten. Laut NGG hatten die Arbeitgeber zuletzt 3,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 14 Monate angeboten.

Nach NGG-Angaben verdienen in der Branche Arbeitnehmer im Nordosten im Schnitt rund 200 Euro im Monat weniger als Beschäftigte gleicher Qualifikation und Tätigkeit in westlichen Bundesländern. Die Gewerkschaft plant am Freitag in Hagenow bereits einen nächsten Warnstreik. Die nächste Verhandlungsrunde soll es am 14. März in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) geben.