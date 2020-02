Tarife : Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr wird fortgesetzt

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns wird am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Ausgenommen von den Arbeitsniederlegungen sind nach Verdi-Angaben die Landeshauptstadt Schwerin und das Umland von Greifswald. Im Landkreis Nordwestmecklenburg sollen die Beschäftigten von Nahbus ihre Arbeit niederlegen. Dort wurde am Dienstag noch nicht gestreikt. Damit müssen sich Pendler und Schüler am zweiten Tag in Folge auf ganztägige Einschränkungen einstellen.

von dpa

26. Februar 2020, 01:43 Uhr

Der Kommunale Arbeitgeberverband hatte nach eigenen Angaben zuletzt ein Plus von 70 Euro monatlich oder eine Einmalzahlung von 500 Euro bis 30. Juni angeboten, was etwa 4,4 Prozent mehr entspreche. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die landesweit 1500 Mitarbeiter im Nahverkehr 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar sowie einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 3. März in Rostock angesetzt.