Ernährung : Warnstreiks bei Lebensmittelherstellern gehen weiter

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) setzt am Dienstag ihre Warnstreiks bei der obst- und gemüseverarbeitenden Industrie Mecklenburg-Vorpommerns fort. Ab Mittag sollen Beschäftigte bei der Nestlé AG in Schwerin in einen vierstündigen Ausstand treten, wie die NGG in Neubrandenburg ankündigte. Am Mittwoch soll ein weiterer Warnstreik bei einem Kartoffelverarbeiter in Hagenow folgen.

von dpa

12. März 2019, 01:11 Uhr

Damit sollen die Arbeitgeber zu einem besseren Angebot bei der nächsten Verhandlung am 14. März in Spornitz (Ludwigslust-Parchim) gezwungen werden. Die NGG fordert 7,9 Prozent mehr Lohn für die rund 1900 Beschäftigten der Branche im Nordosten. Die Unterschiede zwischen Beschäftigten im Osten und Westen Deutschlands sollten beendet werden. Laut NGG hatten die Arbeitgeber zuletzt 3,1 Prozent mehr Lohn und Gehalt für 14 Monate angeboten.