Tarife : Warnstreiks in Mecklenburg-Vorpommern haben begonnen

Die Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr in Mecklenburg-Vorpommern haben am frühen Dienstagmorgen begonnen. «Es läuft gut», wie Karl-Heinz Pliete von der Gewerkschaft Verdi bestätigte. Die Warnstreiks seien planmäßig um 3.00 Uhr gestartet und erfreuten sich einer hohen Beteiligung. Auch in Rostock liegt der Betrieb laut Gewerkschaft still. «Es fährt nichts», bestätigte Detlev Follak von Verdi. Zehntausende Menschen müssen sich auf massive Probleme auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule einstellen. Planmäßig sollen die Warnstreiks bis 9.00 Uhr laufen.

von dpa

29. September 2020, 06:04 Uhr