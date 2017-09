Forschung : Was tut sich unter Wasser? - Forscher untersuchen Müritz

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Bei einer Langzeituntersuchung soll in der Müritz die Wirkung von eingewanderten Tieren und Pflanzen auf die heimische Unterwasserfauna und -flora ergründet werden. Mit einem Forschungsschiff wird derzeit zudem untersucht, wie sich Bootstourismus und Fischerei auf den 117 Quadratkilometer großen Binnensee auswirken. Dafür haben Berliner Forscher Gewässer- und Bodenproben genommen, über Kilometer den Grund der Müritz gefilmt und den Fischbestand analysiert. Erstes Fazit: Die Müritz habe so extrem unterschiedliche Lebensräume, dass es Jahre dauern werde, dieses Zusammenspiel zu verstehen, sagte Stefan Linzmaier vom Berliner Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Waren.

erstellt am 06.Sep.2017 | 06:13 Uhr