Denkmäler : Wasserschloss Quilow: Sanierung weitgehend abgeschlossen

Die rund dreijährigen Sanierungsarbeiten des mehr als 400 Jahre alten Wasserschlosses Quilow im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind weitgehend abgeschlossen. «Dank der umfangreichen Unterstützung vieler Engagierter ist es gelungen, das geschichtsträchtige Kulturerbe in Quilow zu erhalten. Das Wasserschloss Quilow ist eines der Schlösser unseres Landes, das öffentlich zugänglich ist und als Ganzes zu sehen sein wird», sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Sonntag in einer Mitteilung.

von dpa

06. September 2020, 13:09 Uhr