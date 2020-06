Notfälle : Wasserschutzpolizei holt Panzerabwehrgranate aus Plauer See

von dpa

28. Juni 2020, 18:22 Uhr

Eine alte Panzerabwehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg hat die Wasserschutzpolizei aus dem Plauer See geholt. Die Granate war am Samstagnachmittag nach einem Hinweis etwa 20 Meter vom Ufer entfernt und in etwa 40 Zentimeter Tiefe gefunden worden, wie die Landeswasserschutzpolizei am Sonntag mitteilte. Der Munitionsbergungsdienst habe schließlich festgestellt, dass es sich tatsächlich um eine gefährliche Waffe handele. Er übernahm die Panzerabwehrgranate und entsorgte sie fachgerecht. Bis zur Bergung war der Bereich um den Fundort auf Höhe der Ortschaft Quetzin kurzzeitig abgesperrt worden.