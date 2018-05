Schifffahrt : Wasserschutzpolizei kontrolliert Binnenschiffer und Skipper

von dpa

Die Wasserschutzpolizei hat umfangreiche Kontrollen von Binnen- und Freizeitschiffern in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen und Sachsen–Anhalt angekündigt. Von Donnerstag an bis zum 21. Mai sollen die Berufsschifffahrt als auch der Sportbootverkehr genauer unter die Lupe genommen werden, wie das federführende Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Waldeck bei Rostock mitteilte. Im Fokus stünden unter anderem Geschwindigkeitsverstöße, die Schiffs- und Bootspapiere sowie Alkohol und Drogen am Steuerrad. Außerdem sollen Tipps zur Sicherung des Eigentums gegeben und auf die Besonderheiten der jeweiligen Gewässer hingewiesen werden.