Wasser : Wasserverbrauch in MV gestiegen

von dpa

15. Oktober 2019, 12:22 Uhr

Der Trinkwasserverbrauch in Mecklenburg-Vorpommern ist wieder gestiegen. Im Jahr 2016 erreichte der Pro-Kopf-Verbrauch in den Haushalten 108 Liter am Tag, wie aus einem aktuellen Bericht des Statistischen Landesamtes hervorgeht. Drei Jahre davor waren es noch 105 Liter gewesen, im Jahr 2007 sogar nur 100 Liter. In Deutschland nutzte laut Bundesumweltamt jede Person im Jahr 2013 täglich rund 121 Liter Trinkwasser im Haushalt. Die regionalen Unterschiede im Nordosten sind groß. Besonders hoch ist der Verbrauch in den Feriengebieten an der Küste, auf den Inseln und an der Seenplatte: Dort gibt es viele Orte mit einem Verbrauch von mehr als 130 Liter Wasser pro Einwohner. Auf Usedom liegt der Verbrauch mitunter gar bei mehr als 300 Litern pro Tag.