Wasser : Wasserversorgung in Rostock wird billiger

In Rostock und 28 Gemeinden im Umland sinken die Gebühren für Wasser und Abwasser. Seit Sonntag gibt es einen neuen Wasserversorger: Nach 25 Jahren löste die kommunale Nordwasser GmbH den privatwirtschaftlichen Anbieter Eurawasser Nord ab. Damit wird ein Bürgerschaftsbeschluss von 2014 umgesetzt. Das Gremium war der Ansicht, dass das mit Wasser und Abwasser erwirtschaftete Geld in die Stadtkassen gehört. Dabei geht es um insgesamt rund neun Millionen Euro, die an die Hansestadt und die anderen Gemeinden ausgeschüttet werden sollen.

von dpa

01. Juli 2018, 09:34 Uhr

Nach Angaben der Geschäftsführerin Katja Gödke vom Warnow-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) wird Wasser um 24 Prozent und Schmutzwasser um 14 Prozent günstiger. Ansonsten ändere sich für die Menschen in der Region bei der Versorgung nichts.