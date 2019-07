Schifffahrt : Wasserweg zwischen Berlin und Seenplatte diese Saison dicht

Wegen massiver Probleme bei den Bauarbeiten bleibt die Schleuse Zaaren an der Oberen Havel-Wasserstraße bis auf weiteres geschlossen. Die Schleuse könne nach jetzigem Stand voraussichtlich nicht mehr bis zum Ende der Saison im Herbst in Betrieb gehen, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde am Freitag mit. Die Schleuse solle nun spätestens bis zum 1. April kommenden Jahres fertig werden. Der direkte Weg zwischen Berlin und der Mecklenburgischen Seenplatte auf Wasserstraßen bleibt damit in dieser Saison blockiert.

von dpa

12. Juli 2019, 13:33 Uhr

Nach dem Ziehen von Spundwänden waren laut Schifffahrtsamt die neu errichteten Betonwände aufgrund des Fließsandes im Untergrund um etwa zwei Zentimeter abgesackt. Eine Umfahrung über Elbe und Müritz-Elde-Wasserstraße ist wegen des niedrigen Wasserstands der Elbe derzeit kaum möglich. Die Unternehmen des Wassertourismus rechnen mit Schäden in Millionenhöhe.