Auto : Webasto baut Heizungswerk mit Millioneninvestition aus

Bei den Autoherstellern laufen mehr Fahrzeuge von den Bändern. Das kurbelt auch die Nachfrage nach Standheizungen bei Webasto weiter an. Speziell bei Heizungen für E-Autos verdoppelt sich jährlich im Werk Neubrandenburg die Fertigung. Nun wird investiert.

von dpa

02. Mai 2018, 16:11 Uhr

Der Autozulieferer Webasto (Stockdorf) baut wegen stark wachsender Nachfrage sein bisher einziges Heizungswerk in Europa weiter aus. «Bis Ende 2018 werden rund sechs Millionen Euro investiert», sagte Werksleiter Andreas Dikow am Mittwoch bei einem Besuch von Landesbauminister Christian Pegel (SPD) in Neubrandenburg. In der rund 3000 Quadratmeter großen Halle soll die E-Mobilitätsforschung erweitert und dann auch deutlich mehr Hochvoltheizungen als bisher produziert werden.

«Wir werden 2018 rund 1,4 Millionen Heizungen herstellen und weltweit ausliefern, davon schon mehr als 200 000 Heizungen für E-Autos», sagte Dikow. 2016 wurden in Neubrandenburg noch eine Million Standheizungen gebaut, darunter 50 000 Heizungen für E-Autos. In Neubrandenburg, das Autohersteller und -händler weltweit versorgt, sind mehr als 700 Leute beschäftigt. Die Firma ist damit einer der größten Arbeitgeber nordöstlich von Berlin.

Webasto gilt als Weltmarktführer bei Panorama- und Schiebdächern sowie bei Standheizungen und hatte 2017 einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro. Davon entfiel das Gros auf Autodächer und etwa 550 Millionen Euro auf Thermo- und Klimasysteme. Von weltweit etwa 13 000 Mitarbeitern entfallen bereits rund 3000 Mitarbeiter auf China. Die Firma beliefert rund 150 Fahrzeughersteller, darunter auch amerikanische, koreanische, japanische und chinesische Autobauer.

«Wir erweitern die Heizungsproduktion für E-Autos jetzt schon in der alten Produktionshalle», sagte Dikow. Er rechne 2019 wieder mit doppelt so vielen solcher Heizungen, also etwa 400 000 Stück. Mit der Forschungserweiterung, bisher arbeiteten in Neubrandenburg etwa 90 Leute, wolle sich die Firma auf die nächste Heizungsgeneration vorbereiten, für die auch noch viel Grundlagenforschung nötig sei. Hier arbeitet Webasto unter anderem mit Forschern aus Greifswald zusammen. Enormes Wachstum verspricht sich die Firma zudem vom Batteriegeschäft im Zusammenhang mit dem E-Auto.

Die wachsende Gesamtheizungsnachfrage geht laut Dikow derzeit auch auf steigende Autoproduktionszahlen der Hersteller zurück. Darauf reagiere man mit zeitweiser Drei-Schicht-Produktion. Um die Nachfrage, auch nach mehr E-Mobilität, künftig noch besser zu befriedigen, werde Webasto erstmals auch ein Heizungswerk in China errichten.

Eine Gefahr für den Standort Neubrandenburg sehe er dadurch nicht. «Wir profitieren von der globalen Nachfrage.» Dann könne man auch nicht alles in solche Entfernungen transportieren, sondern müsse auch näher am Absatzort produzieren. «Unser Produktionsstandort hier muss wettbewerbsfähig sein», sagte Dikow. Die Berufsausbildung und Qualifikation sei aber in Deutschland immer noch weit vorn.