Viele Wolken bestimmen das Wetter am Dienstag in Mecklenburg-Vorpommern. Ab dem Nachmittag gibt es von Norden her einzelne Auflockerungen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen bei 20 Grad. An den Küsten muss teilweise mit stürmischen Böen gerechnet werden.

von dpa

08. September 2020, 08:14 Uhr