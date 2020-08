Das Wetter bringt Mecklenburg-Vorpommern am Wochenende einen Mix aus Sonne und Wolken. Am Freitag ist es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zunächst wechselnd bewölkt. Am Nachmittag kann es lokal zu teils starken Gewittern mit Starkregen und Hagel kommen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 19 und 22 Grad.

von dpa

28. August 2020, 08:28 Uhr