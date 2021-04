Wetter : Wechselhaftes Wetter im Norden: Viele Wolken, wenig Sonne

Das Wetter im Norden Deutschlands bleibt zur Wochenmitte wechselhaft.

Kiel | Am Mittwochmorgen ziehen Schneeschauer vor allem im Westen Niedersachsens durch, am Nachmittag kommt es in allen nördlichen Bundesländern verbreitet zu Regen und Schnee. „Mit etwas Sonne kann man heute nur in Schleswig-Holstein und an den Küsten rechnen“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zudem wird der Tag von einem frischen Nord...

