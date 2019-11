von dpa

12. November 2019, 09:01 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern ist es am Dienstag stark bewölkt und vereinzelt kann es leichten Regen geben. Zwischendurch können jedoch sonnige Abschnitte auftreten, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienst (DWD) sagte. In der Nacht zum Mittwoch bleibe es wolkenreich bei Tiefstwerten zwischen 3 bis 1 Grad.