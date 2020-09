Gesundheit : Wegen Corona mehr Grippe-Impfstoff geordert

Wegen der Corona-Gefahr wird in diesem Herbst in Mecklenburg-Vorpommern mit einer stärkeren Nachfrage nach der Grippeschutzimpfung gerechnet. Für die Gesundheitsämter der Kreise seien 25 000 Impfdosen bestellt worden anstatt 20 000 wie in den Vorjahren, teilte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Freitag in Schwerin mit. «Aufgrund der weltweiten Covid-19-Pandemie rechnen wir mit einem gestiegenen Interesse an einer Impfung in diesem Jahr.»

von dpa

18. September 2020, 14:47 Uhr