Gesundheit : Wegen Coronavirus: Golf Open auf Gut Vorbeck abgesagt

Die besten europäischen Senioren-Golfer werden in diesem Jahr nicht auf Gut Vorbeck bei Schwerin abschlagen. Die Veranstalter haben das für den 17. bis 19. Juli geplante Turnier der Senior European Open wegen der gegenwärtigen Coronavirus-Pandemie abgesagt. «Um den Fortbestand unserer Golfanlage und der Hotels sowie der Arbeitsplätze unserer über 50 Mitarbeiter in diesen schweren Zeiten bestmöglich sicherzustellen, greifen wir schon jetzt zu dieser drastischen Maßnahme», sagte Turnierdirektorin Stefanie Merchel in einer Mitteilung vom Dienstag.

von dpa

24. März 2020, 13:56 Uhr

Der Platz in Gneven ist seit acht Jahren Schauplatz einer Station der Turnierserie der besten Senioren. Golf-Legende Bernhard Langer hat bereits viermal auf Gut Vorbeck abgeschlagen. Ein Sieg ist dem in den USA lebenden zweimaligen Masters-Sieger aus Anhausen bisher allerdings versagt geblieben.