Kriminalität : Weihnachtsbaumdiebe stehlen Dutzende Bäume auf Rügen

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

von dpa

erstellt am 22.Dez.2017 | 15:11 Uhr

Wenige Tage vor Heiligabend haben auf der Insel Rügen Weihnachtsbaumdiebe in größerem Stil zugeschlagen. Die Täter stahlen in der Nacht zu Freitag an einem Stand in Bergen etwa 70 Nordmanntannen, wie die Polizei in Stralsund mitteilte. Das Gelände sei eingezäunt gewesen. Der Schaden wurde mit rund 2000 Euro angegeben. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass beim selben Verkäufer schon in den vergangenen Tagen Tannen gestohlen worden waren.