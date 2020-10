Auszeichnungen : Weimar-Preis für Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm

Die Arbeit der Autorin und Literaturwissenschaftlerin Sigrid Damm ist mit dem diesjährigen Weimar-Preis gewürdigt worden. Die 79-Jährige erhielt die Auszeichnung am Tag der Deutschen Einheit im Rahmen einer festlichen Stadtratssitzung im Deutschen Nationaltheater (DNT). «Niemand sonst hat so Welt- und Existenzdurchdringendes für die Wiederbelebung der Weimarer Klassik geleistet wie Sie, Frau Damm», sagte die Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar, Ulrike Lorenz, am Samstag in Weimar.

von dpa

03. Oktober 2020, 15:15 Uhr