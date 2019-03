Kriminalität : Weißer Ring hat rund 500 Opfern im Jahr 2018 geholfen

von dpa

18. März 2019, 12:53 Uhr

Der Weiße Ring hat im vergangenen Jahr rund 500 Kriminalitätsopfern geholfen. 292 von ihnen unterstützte die Opferhilfsorganisation auch finanziell, sagte die neue Vorsitzende und frühere CDU-Justizministerin Uta-Maria Kuder am Montag in Schwerin. Die meisten der finanziell Unterstützten waren den Angaben zufolge Opfer von Körperverletzungen (40 Prozent), Sexualdelikten (29 Prozent) und Stalking (neun Prozent). «Erschreckend ist, dass viele Opfer sexuellen Missbrauchs zum Tatzeitpunkt noch Kinder oder Jugendliche waren», sagte Kuder. Ihre Aufgabe als Vorsitzende sehe sie vor allem darin, den Weißen Ring bekannter zu machen. Der Verein zahlte 2018 insgesamt 163 328 Euro an Hilfen aus, nahm aber nur knapp 77 100 Euro aus Spenden, Gerichtsauflagen und Beiträgen ein. Die Differenz werde von anderen Landesverbänden finanziert, sagte Kuder.