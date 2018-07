Brände : Weiter Gefahr durch Munitionsreste bei Großbrand

von dpa

06. Juli 2018, 08:07 Uhr

Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg erschweren weiter die Arbeit der Einsatzkräfte bei einem Großbrand in Groß Laasch (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Speziell geschützte Löschpanzer einer privaten Firma übernehmen nun die Brandbekämpfung, wie ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag sagte. Das Feuer war am Mittwoch auf einem Feld ausgebrochen und hatte sich durch den trockenen Boden auch auf einen Wald ausgebreitet. Durch die starke Rauchentwicklung und die Explosionsgefahr war die Autobahn 14 in dem Bereich zunächst weiter gesperrt. Feuerwehrleute hatten sich zwischenzeitlich immer wieder aus dem Gebiet zurückziehen müssen, weil Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg im Boden explodierten.