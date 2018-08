Wetter : Weiter heiß: Demmin an der Spitze mit 37,7 Grad

Mit 37,7 Grad ist Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) am Mittwoch bis zum späten Nachmittag der heißeste Ort in Mecklenburg-Vorpommern geworden. Am kühlsten war es mit 28,5 Grad auf der Greifswalder Oie, wie der Meteorologe Uwe Ulbrich vom Wetterstudio auf Hiddensee sagte. Der Deutsche Wetterdienst ermittelte die wärmsten Temperaturen in Tribsees und Anklam mit jeweils 36,9 Grad. Damit war der Mittwoch deutlich wärmer als der Dienstag, als 36,6 Grad in Kirchdorf auf Poel als Maximum ermittelt wurden, wie Ulbrich sagte.

von dpa

08. August 2018, 17:54 Uhr

Gewitter gab es am Mittwoch nach Angaben der Meteorologen unter anderem im Raum Stralsund, in Barth und Teterow. Am Donnerstag werden Ulbrich zufolge auf jeden Fall weitere Gewitter, auch mit Sturmböen und Starkniederschlägen erwartet. Wo diese niedergehen, sei noch nicht abzusehen. Die Temperaturen sollen im Süden des Landes wieder auf 33 bis 34 Grad steigen, an der Küste auf 26 bis 28 Grad. «Erst am Freitag gehen sie spürbar runter», sagte Ulbrich. Der von Landwirten und Gärtnern ersehnte Landregen sei nicht in Sicht. «Da ist wohl voriges Jahr alles abgerufen worden», bemerkte der Meteorologe.