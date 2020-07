Brände : Weitere Ermittlungen nach Bränden in Hotel und Restholzlager

Einen Tag nach einem Feuer in einem Hotel in Waren an der Müritz ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wie eine Polizeisprecherin am Montag in Neubrandenburg erklärte, spricht zwar vieles für eine technische Brandursache, doch wird dies erst ein Brandgutachter genau klären. Wann genau mit einem Ergebnis der Untersuchung des Sachverständigen gerechnet wird, sei noch unklar. Das Feuer war am Sonntag im untersten Geschoss des Hotels ausgebrochen, nachdem das Personal eine Sauna in Gang gesetzt hatte.

von dpa

20. Juli 2020, 12:10 Uhr