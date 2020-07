Gesundheit : Weitere Infektion im Hagenower Corona-Geschehen

Die Zahl der Corona-Infizierten nach einer Familienfeier im Raum Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist weiter auf zwölf gestiegen. Am späten Mittwochabend sei ein positives Testergebnis bekanntgeworden, sagte ein Sprecher des Landkreises am Donnerstag. Von den nunmehr zwölf Fällen entfielen elf auf den Landkreis Ludwigslust-Parchim und einer auf Schwerin. Rund 200 Kontaktpersonen seien in Quarantäne, am Donnerstag seien weitere Tests geplant.

von dpa

30. Juli 2020, 09:51 Uhr