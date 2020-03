Verkehr : Weitere Maschinen sollen am Rostocker Flughafen geparkt werden

Sechs weitere Maschinen sollen am Flughafen Rostock-Laage geparkt werden. Die Kapazität von 15 Plätzen werde in den kommenden Wochen komplett ausgeschöpft, sagte Flughafen-Geschäftsführerin Dörthe Hausmann der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Derzeit seien bereits neun Flugzeuge auf dem Gelände geparkt. Dabei gehe es um Maschinen des Flugzeugbauers Airbus, die angesichts des neuartigen Coronavirus nicht ausgeliefert werden könnten.

von dpa

27. März 2020, 14:40 Uhr

Für die rund 170 Mitarbeiter des Flughafens sei Kurzarbeit beantragt worden, sagte Hausmann weiter. Mit den Parkgebühren könne zumindest ein Teil der fehlenden Einnahmen kompensiert werden. Der Flughafen hatte in der vergangenen Woche den regulären Flugbetrieb eingestellt. Betroffen sind davon Verbindungen nach München, in die Türkei und Ägypten.