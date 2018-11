Prozesse : Weitere Plädoyers in großem Drogenprozess

In einem Drogenprozess gegen insgesamt 15 Angeklagte in Schwerin hat die Staatsanwaltschaft am Montag am Landgericht weitere Plädoyers gehalten. Sie forderte eine Bewährungsstrafe und vier Freisprüche. In dem Verfahren ging es um den Aufbau und den Betrieb mehrerer Drogenplantagen in Mecklenburg.

von dpa

26. November 2018, 14:24 Uhr

Einer der Angeklagten habe 2010 als Strohmann für einen inzwischen verurteilten Drogenhändler in einem Dorf bei Wismar ein abgelegenes Haus ersteigert, erklärte die Anklagebehörde. Den anderen vier Angeklagten sei nicht nachzuweisen, dass sie am Aufbau, dem Betrieb oder der Finanzierung der Plantagen oder am Verkauf der Drogen beteiligt waren. Die Verteidigung forderte Freisprüche für alle Angeklagten. Das Urteil soll am kommenden Montag verkündet werden.

Das Gericht hatte in diesem Verfahren bereits zwei 44 Jahre alte Angeklagte zu zweieinhalb Gefängnis beziehungsweise zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Sieben weitere Männer und eine Frau im Alter zwischen 32 und 67 Jahren erhielten Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und eineinhalb Jahren. Der Prozess war wegen der großen Zahl an Angeklagten zeitweise vom Landgericht in einen größeren Saal im Justizministerium verlegt worden.