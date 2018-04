Umwelt : Weitere Robbenbabys an Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern

von dpa

16. April 2018, 12:09 Uhr

Die Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern scheint als Geburtsplatz für Kegelrobben immer beliebter zu werden. Nach dem Fund eines toten Robbenbabys Anfang März am Kap Arkona wurden am Sonntag an zwei Orten der Küste junge Robben gefunden, die in diesem Winter geboren wurden. Es sei möglich, dass beide Tiere an der Küste von Mecklenburg-Vorpommern zur Welt gekommen seien, sagte der Kurator für Meeressäuger, Michael Dähne, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Am Strand von Heringsdorf (Usedom) war am Sonntag ein Tier gefunden worden, das noch das sogenannte Lanugofell trug. Dieses tragen Robben nur Tage bis wenige Wochen nach der Geburt. Am Strand von Ahrenshoop (Fischland-Darß-Zingst) sei ein etwas älteres Tier entdeckt worden, das wohl im Januar oder Februar zur Welt gekommen sei, sagte Dähne. Beide Tiere fanden den Weg zurück ins Wasser.