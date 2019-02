Ernährung : Weitere Runde in Tarifverhandlungen für Ernährungsindustrie

In Spornitz bei Parchim steht am Freitag die nächste Tarifverhandlungsrunde für Betriebe der Ernährungsindustrie Mecklenburg-Vorpommerns an. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert für rund 2000 Beschäftigte der obst- und gemüseverarbeitenden Firmen 7,9 Prozent mehr Lohn. Die Arbeitgeber hatten nach Angaben der NGG beim Auftakt vor etwa zwei Wochen noch kein Angebot vorgelegt.

von dpa

15. Februar 2019, 06:48 Uhr

Die geforderte Erhöhung sei nötig, um die immer noch bestehenden Lohnunterschiede zwischen Ost und West in der Branche auszugleichen, erklärte Jörg Dahms als zuständiger NGG-Geschäftsführer. Die Kaffee- und Kartoffelverarbeiter sowie Pizzahersteller sitzen unter anderem in Wittenburg, Hagenow (Ludwigslust-Parchim), Schwerin und Stavenhagen (Mecklenburgische Seenplatte).