Gesundheit : Weitere Soldaten im Corona-Einsatz in MV

Die Bundeswehr schickt in Mecklenburg-Vorpommern weitere Soldaten in den Corona-Einsatz.

Schwerin | Mehr als 480 Kräfte unterstützen inzwischen die Gesundheitsämter, Impfzentren sowie Alten- und Pflegeheime, wie das Landeskommando am Freitag in Schwerin mitteilte. Damit stieg im Lauf dieser Woche die Zahl der Helfer in Uniform noch einmal um rund 30. ...

