Verteidigung : Weitere strenge Anti-Corona-Maßnahmen für Marine

Angesichts der zunehmenden Ungeduld in der Bevölkerung wegen der Beschränkungen in der Corona-Pandemie hat der Inspekteur der Deutschen Marine, Andreas Krause, seine Soldaten zu hoher Aufmerksamkeit aufgerufen. «Halten Sie die für uns gültigen Verhaltens- und Hygieneregeln im Dienst und im Privaten ein», twitterte Krause am Donnerstag. «Die Covid-19-Pandemie ist noch lange nicht vorbei.»

von dpa

04. Juni 2020, 13:58 Uhr

Er verwies auf die Lockerungen, die über Pfingsten zu vollen Stränden und überfüllten Innenstädten geführt haben. Zudem wird die Reisewarnung für Europa zum 15. Juni aufgehoben. Während sich die «zivile Welt» zu normalisieren scheine, müssten Marinesoldaten vor einem Einsatz noch in Isolation bleiben oder kämen teilweise in Häfen nicht von Bord. «Leider wird sich das auf absehbare Zeit nicht ändern lassen», schrieb Krause.