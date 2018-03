Tarife : Weitere Warnstreiks im öffentlichen Dienst

von dpa

19. März 2018, 14:54 Uhr

Aus Protest gegen die festgefahrenen Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen planen die Gewerkschaften weitere Arbeitsniederlegungen. So rief Verdi die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Schwerin und von Kommunalbetrieben dort für Dienstagmorgen zu einem zweistündigen Warnstreik auf. Am Mittag soll es dann in der Amtsverwaltung von Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zu einem mehrstündigen Ausstand kommen, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft am Montag mit. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund (dbb) fordern in der aktuellen Tarifauseinandersetzung sechs Prozent mehr Lohn und Gehalt und für untere Lohngruppen mindestens 200 Euro mehr im Monat.