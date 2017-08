Verkehr : Weiterhin kein Bus-Verkehr zwischen Ahlbeck und Swinemünde

Erst am Donnerstag hatte die UBB ihren Grenzverkehr wieder aufnehmen können. Dabei sollen auch vier Haltestellen in Swinoujscie angefahren werden. Mitarbeiter des Ordnungsamtes der polnischen Stadt hatten die Busse jedoch zuvor teilweise schon an der Grenze angehalten und den Fahrern verboten, die Haltestellen anzufahren. Am Freitag wurde dann überraschend die Baustelle eingerichtet. Juristisch ist die Linie laut Schweriner Verkehrsministerium von EU-Verträgen gedeckt.

Dagegen hält die Swinemünder Stadtverwaltung den Halt der deutschen Busse an den polnischen Haltestellen für nicht rechtens, weil dies nicht mit der Stadt als Eigentümer abgesprochen sei. Bürgermeister Janusz Zmurkiewicz hatte nach offiziellen Angaben deswegen von den Warschauer Behörden gefordert, die Genehmigung für die Linie zurückzuziehen. Dem sei das Warschauer Generalinspektorat für Straßenverkehr auch nachgekommen. Für Dienstag sei ein Treffen zwischen UBB-Vertretern und dem Swinemünder Bürgermeister geplant.

Elfroth konnte dies am Montag nicht bestätigen. Er wisse weder von einer entzogenen Genehmigung noch von einem Treffen, sagte Elfroth.

Mitteilung Swinemünde (polnisch)

von dpa

erstellt am 07.Aug.2017 | 17:42 Uhr