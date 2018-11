Gesundheit : Weiterhin mehr Organspenden in Mecklenburg-Vorpommern

Die Zahl der Organspenden hat in Mecklenburg-Vorpommern in diesem Jahr deutlich zugenommen. Bis Oktober wurden im Land 97 Organe von 33 Spendern entnommen, wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) am Freitag mitteilte. Zuvor hatte der Sender NDR 1 Radio MV über die neuen Zahlen berichtet. Im gleichen Zeitraum 2017 waren es 58 Organe von 20 Spendern. In den ersten zehn Monaten wurden im Land 33 Organe transplantiert, im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 26. Auch im Bundesschnitt nahm die Zahl der Organspender nach einem steten Rückgang und einem Tiefpunkt 2017 wieder zu - von 681 in den ersten zehn Monaten 2017 auf 787 im gleichen Zeitraum dieses Jahres. Bundesweit warten etwa 10 000 Patienten auf ein Spenderorgan.

von dpa

23. November 2018, 15:22 Uhr

Früheren Angaben zufolge lag Mecklenburg-Vorpommern in den Vorjahren bei Organspenden im Bundesvergleich an der Spitze bezogen auf die Einwohnerzahl. 2017 gab es im Land eine Quote von 16,8 Spendern je einer Million Einwohnern, bundesweit lag die Quote bei 9,7 Spendern je einer Million Einwohner.