Kriminalität : Weizenfeld in Brand gesetzt: Tatverdächtiger schweigt

Die Polizei in Greifswald hat einen 29 Jahre alten Mann im Zusammenhang mit einem Feldbrand am Stadtrand festgenommen. Das Feuer war am Mittwochabend in einem Weizenfeld gelegt worden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) sagte. Ein Zeuge habe den Festgenommenen bei entsprechenden «verdächtigen Handlungen» beobachtet und Alarm geschlagen. Beamte nahmen den 29-Jährigen etwa einen Kilometer entfernt davon fest. «Sie fanden Indizien, die auf Brandstiftung hindeuten», sagte der Sprecher. Die Polizei prüft auch einen Zusammenhang mit einer Brandserie in Greifswald und Umgebung.