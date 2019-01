Notfälle : Weltkriegsbombe in Prenzlau entschärft

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe ist der Bahnhof im brandenburgischen Prenzlau evakuiert worden. Der explosive Fund sei am Donnerstagnachmittag bei Bauarbeiten zu Tage getreten, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Berlin. Noch am Abend sollte die 100-Kilogramm-Bombe entschärft werden. Experten seien vor Ort, sagte die Sprecherin.

von dpa

25. Januar 2019, 06:03 Uhr

Nach der Evakuierung des brandenburgischen Bahnhofs Prenzlau wegen einer Bombe hat die Polizei in der Nacht zu Freitag Entwarnung gegeben: Die Weltkriegsbombe sei entschärft, sagte ein Sprecher der Polizei in den frühen Morgenstunden. Der Bahnhof und die Straßen wurden laut Lagedienst wieder freigegeben. Nach Bahnangaben wurde auch die Zugstrecke zwischen Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern und Angermünde wieder freigeben. Die 100-Kilogramm-Bombe war am Donnerstag bei Bauarbeiten gefunden worden. Ein Sperrkreis von 500 Metern wurde rund um die Fundstelle eingerichtet.