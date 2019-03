Notfälle : Weltkriegsbombe: Munitionsbergungsdienst lobt Bauherrn

Vorbereitung auf den kurzfristigen Ausnahmezustand. Wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe muss die Rostocker Innenstadt am Mittwoch von 8.00 Uhr an menschenleer sein. Die Vorbereitungen sind enorm.

von dpa

26. März 2019, 11:22 Uhr

Die Vorgeschichte zum Fund einer Weltkriegsbombe in der Rostocker Innenstadt ist nach Ansicht des Chefs des Munitionsbergungsdiensts MV, Robert Molitor, optimal gelaufen. Es habe eine Anfrage vom Bauherrn gegeben, ob die Fläche mit Kampfmitteln belastet sei. «Das haben wir ihm bestätigt. Er hat daraufhin eine Räumfirma beauftragt, diese Fläche vorsorglich abzusuchen», sagte Molitor am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Es hätten sich bei der Beprobung mehrere Verdachtsstellen ergeben, von denen sich eine als tatsächliche Bombe herauskristallisiert habe. «Wir kämpfen immer dafür, dass möglicherweise belastete Flächen vor Baubeginn abgesucht werden, damit nicht der Bauarbeiter die Bombe in der Baggerschaufel hat.» Dann könne es zu Unfällen kommen.